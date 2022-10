DJ Expedição de PC regista queda mais acentuada em mais de 20 anos

(DJ Bolsa)-- A procura por computadores pessoais está a cair ao ritmo mais rápido em várias décadas, depois de as vendas elevadas motivadas pela pandemia terem sido seguidas por uma desaceleração dos gastos dos consumidores com produtos eletrónicos.

As expedições mundiais caíram 19,5% face ao ano anterior no terceiro trimestre, marcando a queda mais acentuada em mais de duas décadas, segundo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.