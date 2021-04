DJ Exxon descobre petróleo no bloco Stabroek ao largo da Guiana

(DJ Bolsa)-- A Exxon Mobil disse esta terça-feira que descobriu petróleo no poço Uaru-2 no bloco Stabroek ao largo da costa da Guiana.

O Uaru-2 vai contribuir para a estimativa bruta descoberta de recursos recuperáveis anunciada anteriormente para o bloco, que atualmente será de cerca de 9 mil milhões de barris de petróleo.