DJ Exxon estuda cortes de postos de trabalho a nível global -media

(DJ Bolsa)-- A Exxon Mobil Corp. está estudar a possibilidade de avançar com um programa de corte de custos a nível global, disse um porta-voz da empresa esta quarta-feira, noticia a Reuters.

A Exxon tem avaliações em andamento país a país para estudar possíveis "eficiências adicionais para dimensionar as nossas operações", disse o porta-voz, de acordo com a Reuters.