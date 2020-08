DJ Exxon, Pfizer e Raytheon saiem do Dow Jones Industrial Average

(DJ Bolsa)-- A S&P Dow Jones Indices, que gere o Dow Jones Industrial Average disse que vai substituir a Exxon Mobil Corp., a Pfizer Inc. e a Raytheon Technologies Corp por outras três cotadas que serão adicionadas ao índice benchmark.

A Salesforce.com, a Amgen Inc. e a Honeywell Inc. vão começar a negociar no Dow Jones Industrial Average na segunda-feira, dia 31 de agosto.