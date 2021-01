DJ Exxon planeia alterações na administração e outras sob pressão de ativistas

(DJ Bolsa)-- A Exxon Mobil Corp. planeia fazer alterações na administração e outras mudanças para reduzir a pegada de carbono da empresa, num momento em que está a ser pressionada por dois investidores ativistas.

A petrolífera está a discutir a inclusão de um ou mais novos administradores no conselho e a antecipação de investimentos de sustentabilidade, disseram fontes conhecedoras do assunto....

