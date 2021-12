DJ Exxon prevê que preços da gasolina impulsionem lucros do quarto trimestre

(DJ Bolsa)-- A Exxon Mobil Corp. disse na quinta-feira que os preços mais elevados da gasolina devem acrescentar $700 milhões a $1,1 mil milhões no quarto trimestre em comparação com o terceiro.

O aumento dos preços dos produtos líquidos vai acrescentar $400 milhões a $800 milhões no quarto trimestre, disse a empresa num comunicado enviado à Securities and Exchange Commission.