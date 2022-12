DJ Exxon processa UE para travar imposto extraordinário sobre petrolíferas - media

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Exxon Mobil Corp. está a processar a União Europeia para bloquear o novo imposto extraordinário sobre grupos petrolíferos motivado pelo aumento acentuado dos preços da energia, avança o Financial Times.

-- As subsidiárias alemã e holandesa da gigante norte-americana de petróleo & gás interpuseram o processo no Tribunal Geral da UE no Luxemburgo, diz o FT.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...