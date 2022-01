DJ Exxon promete reduzir emissões para atingir neutralidade carbónica até 2050

(DJ Bolsa)-- A Exxon Mobil Corp. disse que definiu um alvo para reduzir ou compensar as emissões de gases de efeito de estufa das suas operações para zero até 2050, numa altura em que aumenta a pressão dos investidores e do público sobre os produtores de petróleo para responderem às alterações climáticas.

