DJ Exxon vai despedir 1.900 funcionários nos EUA

(DJ Bolsa)-- A Exxon Mobil Corp. disse esta quinta-feira que vai despedir 1.900 funcionários nos EUA, tornando-se na mais recente petrolífera a reduzir a força de trabalho porque a pandemia continua a causar danos no setor.

A petrolífera disse que a maior parte dos cortes vai acontecer nos escritórios de Houston e prevê rescisões voluntárias e unilaterais.