DJ ExxonMobil assina acordo de produção de diesel renovável

(DJ Bolsa)-- A ExxonMobil disse esta terça-feira que assinou um acordo de cinco anos que fará com que a Global Clean Energy Holdings forneça 2,5 milhões de barris de diesel renovável por ano a partir de 2022.

A Global Clean Energy vai abastecer uma refinaria da ExxonMobil em Bakersfield, Califórnia, que está a ser reestruturada para produzir diesel renovável, disseram as empresas.