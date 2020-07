DJ Facebook adia resultados devido a incompatibilidade de agenda do CEO

(DJ Bolsa)-- A Facebook Inc. adiou por um dia a divulgação dos resultados do segundo trimestre, referindo uma incompatibilidade de agenda com o CEO da empresa, Mark Zuckerberg.

A Facebook planeia agora divulgar os resultados na próxima quinta-feira, após o fecho do mercado nos EUA, com uma conference call agendada para as 2200 TMG desse dia.