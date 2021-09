DJ Facebook: CTO vai sair do cargo no próximo ano

(DJ Bolsa)-- O CTO da Facebook Inc., um dos principais ajudantes de longa data do co-fundador Mark Zuckerberg, disse na quarta-feira que vai sair do cargo no próximo ano.

Mike Schroepfer está na Facebook há 13 anos e vai tornar-se o primeiro membro sénior, disse Zuckerberg. No novo cargo em part-time, disse Schroepfer, vai focar-se em recrutar e desenvolver talento técnico, melhorar infraestruturas de projetos e supervisionar ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone