DJ Facebook: Erro em indicador de campanhas penaliza confiança dos anunciantes

(DJ Bolsa)-- A Facebook Inc. está a propor milhões de dólares em créditos a alguns anunciantes depois de descobrir um erro na ferramenta que mede a eficácia dos anúncios a apresentar resultados, como o download de aplicações ou a comprar um produto.

A ferramenta de "taxa de conversão" da Facebook sobrestimou alguns resultados de campanhas durante 12 meses, disse a empresa discretamente aos clientes. O erro condicionou ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone