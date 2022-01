DJ Facebook: Iniciativa de moedas digitais da empresa fecha e vende ativos

(DJ Bolsa)-- O esforço ambicioso da Facebook para massificar a utilização de criptomoeda falhou. A Diem Association, consórcio fundado pela Facebook em 2019 para construir uma rede de pagamentos em criptoativos, vai fechar e vender a tecnologia a um pequeno banco da Califórnia que trabalha com empresas de blockchain por cerca de $200 milhões, disse uma fonte próxima do assunto.

O banco, Silvergate Capital Corp.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone