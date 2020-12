DJ Facebook perto de compra de startup avaliada em $1 mil milhões

(DJ Bolsa)-- A Facebook Inc. está perto de fechar a compra da Kustomer, uma startup especializada em plataformas de apoio ao cliente e chatbots, de acordo com fontes próximas do negócio.

O acordo, que poderá ser fechado já esta segunda-feira, assumindo que as negociações não fracassam, avalia a Kustomer em pouco mais de $1 mil milhões, referem as fontes.