DJ Facebook processada no Reino Unido devido a dados de utilizadores -media

(DJ Bolsa)-- A dona da Facebook, Meta Platforms Inc., está a ser processada no Reino Unido por pelo menos 2,3 mil milhões de libras ($3,15 mil milhões) devido a queixas de que os dados de mais de 44 milhões de utilizadores foram explorados, noticiou a Sky News.

