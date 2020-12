DJ Facebook processada por práticas anticoncorrenciais nos EUA

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A Comissão Federal de Comércio dos EUA, ou FTC na sigla em inglês, e um grupo bipartidário de procuradores-gerais processaram a Facebook esta quarta-feira.

A Facebook é acusada de ter mantido durante anos práticas anticoncorrenciais, comprando ou travando novas empresas tecnológicas que poderiam no futuro tornar-se suas concorrentes.