DJ Facebook regista segunda queda consecutiva das receitas no 3T

(DJ Bolsa)-- A Meta Platforms Inc., que detém a Facebook, registou a segunda queda consecutiva das receitas, numa altura em que a gigante das redes sociais luta contra um vórtice de condições comerciais desafiantes que, em conjunto, já retiraram mais de meio bilião de dólares ao valor de mercado da empresa este ano.

A empresa registou uma receita de $27,7 mil milhões no terceiro trimestre, uma queda de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.