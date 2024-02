DJ Facebook regista subida do lucro e paga dividendo pela primeira vez

(DJ Bolsa)-- A Meta Platforms registou o maior crescimento trimestral de vendas em mais de dois anos e anunciou o primeiro dividendo, uma prova de força dos investimentos em inteligência artificial que tornaram os anúncios orientados mais inteligentes.

A Meta disse na quinta-feira que as vendas aumentaram para $40,11 mil milhões nos três meses até dezembro, um aumento de 25% em comparação com o mesmo perí...