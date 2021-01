DJ Facebook retira todo o conteúdo com slogan "parem o roubo" da plataforma

(DJ Bolsa)-- A Facebook Inc. disse que vai retirar da rede social todo o conteúdo que mencione "stop the steal [parem o roubo]" uma frase popular entre os apoiantes de Trump, que alegam de forma não comprovada a existência de fraude eleitoral nas presidenciais de 2020. A medida da Facebook faz parte de uma estratégia abrangente adotada pela empresa para conter a desinformação e incitamento à violência na plataforma ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

