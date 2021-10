DJ Facebook vai contratar 10.000 trabalhadores na UE para criar 'Metaverse'

(DJ Bolsa)-- A Facebook Inc. está a planear criar 10.000 postos de trabalho na União Europeia nos próximos cinco anos para construir um domínio virtual que vê como um componente crucial do seu futuro e dos principais impulsos para um novo investimento tecnológico.

A gigante de redes sociais disse no domingo que vai embarcar num processo de recrutamento para trabalhadores altamente qualificados na região para ...

