DJ Falha técnica na NYSE gera preços errados para centenas de ações

(DJ Bolsa)-- Um problema técnico na New York Stock Exchange na terça-feira levou a uma forte volatilidade momentânea dos preços e uma suspensão temporária de ações de grandes empresas como a Exxon Mobil Corp., a McDonald's Corp. e a Walmart Inc..

Centenas de títulos experienciaram preços erróneos em resultado do problema, o maior desta natureza numa bolsa norte-americana em vários ...