DJ FCA multa Santander por falhas no combate ao branqueamento de capitais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Autoridade de Conduta Financeira, ou FCA, do Reino Unido disse que multou o ramo britânico do Banco Santander SA em 107,7 milhões de libras ($131,4 milhões) por falhas no combate ao branqueamento de capitais.

De acordo com a FCA, o Santander UK PLC falhou em supervisionar e gerir os seus sistemas de combate ao branqueamento de capitais entre dezembro de 2012 e outubro de 2017, o que afetou a supervisão de contas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.