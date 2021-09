DJ FDA: Terceira dose da Pfizer não deve ser dada a quem levou vacina da Moderna, J&J

(DJ Bolsa)-- Um responsável de saúde dos EUA disse na quarta-feira que não há dados suficientes para recomendar a administração de uma dose de reforço da Pfizer Inc. para pessoas que receberam outras vacinas para a Covid-19.

Os comentários de Doran Fink, vice-diretor da divisão de vacinas da Food and Drug Administration, ou FDA, foram feitos durante uma reunião de um painel consultivo de vacinas que vai recomendar quem ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

