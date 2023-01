DJ Fed abre caminho a subida menor das taxas em fevereiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os responsáveis da Reserva Federal dos EUA estão a preparar-se para abrandar o ritmo de subidas das taxas de juro pela segunda reunião consecutiva e debater até onde têm de subir as taxas após ganharem confiança de que a inflação vai abrandar mais este ano.

A discussão pode começar na reunião de 31 de janeiro e 1 de fevereiro e centrar-se em quanto mais abrandamento do mercado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.