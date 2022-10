DJ Fed aprova compra do MUFG Union Bank por parte do U.S. Bancorp

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA aprovou esta sexta-feira a aquisição do banco de retalho do MUFG Union Bank por parte do U.S. Bancorp, resolvendo uma de várias grandes fusões de bancos regionais pendentes nos reguladores federais.

Além da aprovação, os reguladores disseram que vão lançar um processo de criação de regras para aumentar a capacidade dos reguladores de reestruturar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.