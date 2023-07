DJ Fed aumenta novamente taxas de juro para máximo de 22 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA retomou os aumentos das taxas de juro esta quarta-feira, com uma subida de um quarto de ponto percentual, o que coloca as taxas num máximo de 22 anos.

A decisão unânime de aumentar a taxa benchmark de fundos federais para um intervalo entre 5,25% e 5,5% pôs fim a uma breve pausa nos aumentos de taxas decidida no mês passado, num momento em que os responsáveis debatem ...