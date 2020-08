DJ Fed baixa taxas para empréstimos de curto prazo a cidades e estados

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA disse na terça-feira que vai reduzir as taxas que cobra às cidades e estados que pretendem empréstimos de curto prazo no âmbito de um programa de empréstimos de emergência, que até agora não teve grande adesão.

As mudanças ao programa têm de ser ratificadas pelo Departamento do Tesouro, que aprovou $35 mil milhões para cobrir as perdas de até...

