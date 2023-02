DJ Fed: Barkin apoia aumentos de 25 pontos base

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

ARLINGTON (DJ Bolsa)-- Um responsável da Reserva Federal dos EUA disse esta sexta-feira que apoia o plano do banco central de continuar a aumentar as taxas de juro de forma incremental, com subidas de um quarto de ponto, até que sinta que a inflação está a regressar ao alvo de 2%.

Os responsáveis da Fed aprovaram por unanimidade um aumento da taxa de referência de um quarto de ponto percentual, ou 25 pontos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.