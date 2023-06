DJ Fed: Bostic declara transações ilegais durante blackout da Fed

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O presidente da Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, divulgou transações de investimento pessoal que ocorreram pouco antes de uma reunião de política monetária da Fed em maio do ano passado, quando estava em vigor uma proibição de tal atividade para responsáveis do banco central.

Foram feitas 19 transações de fundos negociados em bolsa a 2 de maio de 2022, de acordo com a declaraç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.