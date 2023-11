DJ Fed de Cleveland começa a procurar sucessor da atual presidente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal de Cleveland começou a procurar um novo presidente e diretor-executivo, depois de a atual líder, Loretta Mester, ter alcançado a idade de reforma obrigatória.

A Fed de Cleveland disse esta quarta-feira que o mandato de Mester vai concluir-se a 30 de junho de 2024.

Mester, que completou 65 anos no mês passado, está à frente da instituição ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.