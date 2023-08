DJ Fed de Kansas City nomeia Jeff Schmid para cargo de presidente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Jeff Schmid, um antigo executivo e regulador bancário, será o próximo presidente da Reserva Federal de Kansas City, disse o banco regional esta quarta-feira.

Schmid foi CEO da Southwestern Graduate School of Banking Foundation da Cox School of Business, da Southern Methodist University, em Dallas durante os dois últimos anos.

Schmid vai suceder a Esther George, que saiu do banco ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.