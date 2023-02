DJ Fed de Nova Iorque escolhe economista para cargo de topo de mercados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O banco da Reserva Federal de Nova Iorque disse na quinta-feira que Roberto Perli, um economista que trabalhou anteriormente no staff da Reserva Federal dos EUA em Washington, será o novo responsável pelo portefólio de ativos do sistema de bancos centrais, uma das posições mais importantes do banco central.

Perli era atualmente responsável de research de política global do banco de investimento