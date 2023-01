DJ Fed: Fortes dados do emprego não resolvem debate sobre próxima subida das taxas

(DJ Bolsa)-- O relatório do emprego dos EUA desta sexta-feira faz pouco para clarificar a dimensão do aumento das taxas de juro da Reserva Federal na próxima reunião de política monetária.

A Fed aumentou a taxa benchmark de curto prazo agressivamente no ano passado, incluindo uma aprovação unânime de uma subida de 0,5 pontos percentuais no mês passado. O aumento seguiu-se a quatro subidas maiores ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.