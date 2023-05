DJ Fed: Inflação penalizou fortemente finanças dos norte-americanos no ano passado

(DJ Bolsa)-- Os norte-americanos registaram uma forte descida no seu bem-estar financeiro no último outono, com a inflação a penalizar os rendimentos e poupanças, de acordo com uma sondagem da Reserva Federal dos EUA divulgada esta segunda-feira.

A sondagem, realizada em outubro de 2022, apurou que a subida dos preços deixou mais famílias numa situação economicamente precária, embora os agregados tenham ...