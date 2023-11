DJ Fed investiga práticas de gestão de fortunas internacionais do Morgan Stanley

(DJ Bolsa)-- A unidade de gestão de fortunas do Morgan Stanley está a ser investigada pela Reserva Federal dos EUA, que está a verificar se o banco tem controlos suficientes em vigor que evitem que os clientes ricos estrangeiros façam lavagem de dinheiro.

A Fed tem estado a analisar como o Morgan Stanley verifica potenciais clientes estrangeiros e as origens do seu dinheiro antes de os aceitar como clientes, de acordo com fontes próximas do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.