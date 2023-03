DJ Fed manifestou receios sobre gestão de risco do SVB em 2019

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA manifestou receios sobre a gestão de risco do Silicon Valley Bank pelo menos quatro anos antes do colapso do banco este mês, de acordo com documentos.

Em janeiro de 2019, a Fed alertou o SVB sobre os sistemas de gestão de risco, de acordo com uma apresentação aos funcionários da divisão de capital de risco no ano passado, a que o The Wall Street Journal teve acesso.