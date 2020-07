DJ Fed mantém compromisso de estímulos com agravamento do outlook económico

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA disse que a economia dos EUA enfrenta sérios desafios devido à pandemia do coronavírus e reiterou a sua promessa de tomar medidas agressivas para auxiliar uma eventual recuperação.

"O rumo da economia vai depender significativamente do rumo do vírus", disseram os responsáveis no comunicado publicado depois da conclusão da reunião de política monetária, esta quarta-feira....

