DJ Fed mantém taxas de juro mas espera mais aumentos

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Os responsáveis da Reserva Federal dos EUA decidiram manter as taxas de juro depois de 10 aumentos consecutivos, mas sinalizaram que estão inclinados para mais uma subida no próximo mês se a inflação e a economia não abrandarem novamente.

A maior parte dos responsáveis prevê mais dois aumentos das taxas este ano e elevou as suas expectativas para o crescimento e a inflaç...