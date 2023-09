DJ Fed mantém taxas de juro mas prevê mais um aumento este ano

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Os responsáveis da Reserva Federal dos EUA decidiram manter as taxas de juro num máximo de 22 anos, mas sinalizaram que estão preparados para aumentar as taxas mais uma vez este ano para combater a inflação.

Com a atividade económica mais forte do que o esperado, a maioria dos responsáveis também espera que será necessário manter as taxas perto do atual nível ao longo ...