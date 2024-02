DJ Fed mantém taxas mas deixa em aberto possibilidade de cortes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA alterou formalmente o outlook para as taxas de juro, mostrando flexibilidade para cortar as taxas se estiver convencida que os riscos de inflação diminuíram.

Como era esperado, o banco central manteve esta quarta-feira a taxa de referência de fundos federais num intervalo entre 5,25% e 5,5%, nível em que se encontra desde julho.

No comunicado, a Fed ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.