DJ Fed: Minutas mostram receios sobre inflação elevada mais persistente

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Os responsáveis da Reserva Federal dos EUA mostraram receios na reunião do mês passado sobre a persistência de uma inflação elevada e esperavam que baixar os preços e os salários provavelmente exigiria um enfraquecimento do mercado laboral.

Muitos responsáveis reviram em alta as suas expectativas sobre as subidas das taxas antecipadas, mas alguns sinalizaram maior cautela sobre um exagero dos aumentos ...