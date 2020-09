DJ Fed nomeia Trevor Reeve para novo diretor de assuntos monetários

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA nomeou Trevor Reeve, um conselheiro sénior do presidente do banco central, Jerome Powell, para o poderoso cargo de diretor da divisão de assuntos monetários esta segunda-feira.

Reeve ocupava o cargo de diretor adjunto da divisão desde 2017. Thomas Laubach, que era diretor da divisão desde 2015, morreu no dia 2 de setembro com cancro.