DJ Fed pondera subidas de taxas mais altas para travar inflação

(DJ Bolsa)-- Os responsáveis da Reserva Federal dos EUA discutiram no mês passado uma agenda mais célere para a subida das taxas de juro a partir de março, numa altura de inflação mais elevada.

"A maior parte dos responsáveis sugerem que talvez seja necessário um ritmo mais elevado de subida de taxas do que no período pós 2015", segundo as minutas da reunião do mês passado,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone