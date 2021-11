DJ Fed: Powell terá visitado a Casa Branca antes de Biden anunciar escolha

(DJ Bolsa)-- O presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, terá visitado a Casa Branca na quinta-feira, segundo fontes próximas do assunto.

O mandato de Powell à frente do banco central deve terminar em fevereiro e o Presidente dos EUA, Joe Biden, disse na terça-feira que vai anunciar em breve se oferece ou não um novo mandato a Powell.