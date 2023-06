DJ Fed prepara pausa das taxas em junho e subida posterior

(DJ Bolsa)-- Responsáveis da Reserva Federal dos EUA sinalizaram que o mais provável será manterem as taxas na reunião de junho e prepararem terreno para voltar a subir no verão.

Nos últimos dias, os investidores têm aumentado as expectativas de que o banco central poderia subir as taxas na reunião de 13 e 14 de junho, o que levou dois responsáveis da Fed na quarta-feira a destacarem publicamente que ...