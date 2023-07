DJ Fed prepara-se para subir taxas para máximos de 22 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA prepara-se para subir as taxas de juro mais um quarto de ponto percentual esta quarta-feira para um máximo de 22 anos. Mas a maior parte dos investidores quer saber o que será preciso para o banco central voltar a subir as taxas até ao fim do ano.

O crescimento económico terá sido demasiado forte nos últimos meses para o presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.