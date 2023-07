DJ Fed: Presidente do banco regional de St. Louis anuncia demissão do cargo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O presidente do banco da Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, disse que apresentou a demissão do cargo para se tornar reitor da Faculdade de Economia da Universidade de Purdue, com efeito a partir de 15 de agosto de 2023.

Bullard era o presidente de um banco regional da Reserva Federal dos EUA há mais tempo em funções.

- Por Nick Timiraos (Nick.Timiraos@wsj.com)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...