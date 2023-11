DJ Fed prolonga pausa nas taxas; mantém porta aberta a nova subida

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA manteve as taxas de juro em máximos de 22 anos, mas manteve também a porta aberta a novas subidas para travar a inflação.

Os responsáveis do banco central descreveram a atividade económica recente como robusta e destacaram que a subida das taxas de juro de longo prazo pode ter travado a economia, de acordo com o comunicado após os dois dias de reunião.