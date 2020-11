DJ Fed prolonga quatro programas de empréstimos de emergência até março

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA prolongou esta segunda-feira até março quatro programas de empréstimos de emergência que ajudaram a estabilizar o mercado de financiamento de curto prazo quando a pandemia surgiu.

As extensões eram esperadas e não se aplicam a qualquer dos outros programas que o Departamento do Tesouro disse este mês que não iria renovar.